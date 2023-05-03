В Забайкалье пропал вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 в среду, 3 мая, не вышел на связь в сретенском районе Забайкалья. Об этом сообщил глава района Алексей Закурдаев.
«Есть информация, что в 18:00 (12:00 мск — Ред.) борт не вышел на контрольную связь», — сказал Закурдаев ТАСС.
В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью сообщили, что ведомство выясняет подробности.
До этого, 25 апреля, в Волгоградской области потерпел крушение вертолет «АНСАТ», находившийся на борту пилот погиб. На месте было обнаружено тело пилота — Виноградова Олега Валентиновича, 1957 года рождения. Отмечалось, что возможной причиной крушения стала техническая неисправность.