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Пилот погиб при крушении вертолета в Волгоградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Волгоградской области потерпел крушение вертолет «АНСАТ», находившийся на борту пилот погиб. Как сообщил источник «Известий», обломки воздушного судна были обнаружены во вторник, 25 апреля.

Вертолет разбился в 5 км к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград», где он должен был приземлиться накануне вечером. В кабине нашли тело летчика — Виноградова Олега Валентиновича, 1957 года рождения.

Других жертв и разрушений на месте аварии нет. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

«АНСАТ» вылетел из волгоградского областного кардиологического центра 24 апреля около 21:45. Примерно через 15 минут пилот доложил о заходе на посадку, однако вертолет так и не появился в пункте назначения.

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Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

Ранее, 11 апреля, три пассажира получили химические ожоги при посадке вертолета Ми-8 в Якутии. Всего на борту находились 22 человека.

Согласно информации авиакомпании, возможной причиной инцидента стало попадание авиакеросина на сиденья в результате перепада температур и выхода топлива через дренаж.

По данным транспортной прокуратуры, за медицинской помощью обратились три пассажира. Они получили химический ожог 1–2-й степени в подколенных областях. Северо-Восточное линейное управление МВД России инициировало процессуальную проверку на транспорте.

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