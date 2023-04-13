Три пассажира получили ожоги при посадке вертолета Ми-8 в Якутии

Три пассажира 11 апреля получили химические ожоги при посадке вертолета Ми-8 в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что 11 апреля 2023 года при посадке воздушного судна Ми-8, выполнявшего рейс по маршруту Среднеколымск — Черский, пассажиры почувствовали резкий запах керосина в салоне воздушного судна, ориентировочно после часа полета трое пассажиров почувствовали жжение», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Согласно информации авиакомпании, возможной причиной инцидента стало попадание авиакеросина на сиденья в результате перепада температур и выхода топлива через дренаж.

По данным транспортной прокуратуры, за медицинской помощью обратились три пассажира. Они получили химический ожог 1–2-й степени в подколенных областях. Всего на борту вертолета находились 22 человека.

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