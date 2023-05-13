Опубликованы кадры падения вертолета Ми-8 под Брянском
Появились кадры падения вертолета Ми-8 в Клинцах под Брянском.
Сообщается, что борт потерпел крушение около жилого дома.
О падении вертолета в Брянской области сообщили ранее 13 мая в оперативных службах региона. Позже были найдены его обломки, они повредили некоторые дома. Два человека, которые находились на борту воздушного судна, по информации СМИ, погибли.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадала женщина. Она была доставлена в районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в этот день в Брянской области разбился истребитель Су-34. Он упал недалеко от украинской границы. Информация о находившихся на борту устанавливается. Причина крушения в настоящий момент неизвестна.