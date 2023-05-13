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Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Луганска детей

Пасечник: у одного из шестерых пострадавших в Луганске детей перелом кости стопы
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в субботу, 13 мая, рассказал о состоянии пострадавших при обстреле в Луганске детей.

«Состояние пятерых детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Дети будут повторно осмотрены специалистами из Московской области.

Пасечник подчеркнул, что «меньше чем за сутки украинские националисты нанесли второй удар по столице республики. Сегодня утром случился прилет в районе поселка Юбилейный».

«На месте уже работают службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется», — добавил Пасечник.

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Шестеро детей пострадали в результате обстрела украинскими националистами Луганска, боевики Украины выпустили две ракеты вечером 12 мая, в День Луганской Народной Республики (ЛНР).

Также ранения получил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, когда помогал детям. Свое состояние он оценил как нормальное. Депутат ГД назвал подлым удар по городу украинскими войсками, добавив, что атака была осуществлена «по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была».

Пасечник назвал удар по Луганску еще одной попыткой киевского режима запугать мирных жителей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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