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Главком ВСУ признал главу Генштаба Герасимова достойным противником

Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба Герасимова сильным и непредсказуемым врагом
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Фото: TASS/Planet Pix via ZUMA Press Wire
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в пятницу, 12 мая, заявил, что считает начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.

Главком ВСУ отметил, что интересуется позицией своего тезки и регулярно читает его публикации. По словам Залужного, такого опытного и грозного соперника следует уважать.

«Я хочу сказать, что не надо поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Всё-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», — подытожил украинский генерал.

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Ранее, 12 мая, стало известно, что российские силы пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. Как уточнил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ударами авиации и огнем артиллерии поражены формирования ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР).

Накануне в оборонном ведомстве РФ заявили, что ситуация в районе проведения СВО находится под контролем, а сообщения о прорывах обороны на разных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют реальности.

В этот же день подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы Украины начали стягивать технику на краснолиманское и купянское направления. Он рассказал, что как только украинские войска нарастят достаточно сил и средств, они перейдут к боевым действиям.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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