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Эрдоган заявил о недопустимости нападок турецкой оппозиции на Россию

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 мая назвал недопустимыми нападки турецкой оппозиции на Россию, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

«Бай-бай Кемаль (лидер оппозиции на выборы в стране Кемаль Кылычдароглу. — Ред.) совершает нападки на [президента России Владимира] Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», — отметил он в ходе выступления перед турецкой молодежью, трансляцию вел телеканал TRT.

Эрдоган объяснил, что объем торговли Турции с Россией выше, чем с США.

Кроме того, президент заявил, что Кемаль Кылычдароглу не имеет представления о том, как управлять страной.

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Ранее в этот день Эрдоган пристыдил лидера оппозиции на выборах в стране Кемаля Кылычдароглу в том, что он обвиняет Россию в якобы вмешательстве в предвыборную кампанию в республике. Западные страны являются «лжецами», подчеркнул президент.

Также 12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения оппозиционного турецкого политика Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве в президентские выборы в Турции. Россия дорожит отношениями с Турцией, так как Анкара до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем, отметил представитель Кремля.

Первый тур президентских выборов в Турции пройдет 14 мая. Если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, 28 мая пройдет второй тур. За высший государственный пост поборются Эрдоган и Кылычдароглу. Параллельно с президентскими проходят парламентские выборы.

В конце апреля Кылычдароглу заявил, что возобновит переговоры о вступлении страны в Евросоюз в случае успеха на президентских выборах. Отмечалось, что поддержка евроинтеграции является одним из основных предвыборных обещаний Кылычдароглу. При этом он выразил готовность сохранять экономические связи с Россией, несмотря на критическое отношение к политике Москвы.

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