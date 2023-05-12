Кинолог назвал передающиеся человеку от собаки заболевания

Некоторые заболевания могут передаваться человеку от собаки. Для того, чтобы обезопасить себя важно соблюдать профилактические меры и внимательно следить за здоровьем животного. О том, какие именно болезни передаются от собак человеку, «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, самое опасное заболевание, которым может заразить собака человека – это бешенство.

Заражение происходит через слюну больного животного. Бешенство не лечится и приводит к летальному исходу. Если у собаки нет обязательных прививок, это может стать причиной заражения. Инфекция распространяется из места укуса в центральную нервную систему, вызывая энцефаломиелит. Симптомами бешенства у собаки могут быть нарушение ее поведения, пугливость, лай без причины, светобоязнь, агрессивность, припадки, нарушение координации, слюнотечение, отказ от корма и воды или паралич.

Кроме того, другим заболеванием, которое часто встречается у собак и может передаваться человеку, является глистная инвазия.

«Гельминтоз может быть опасен для питомца, а некоторые виды глистов могут передаваться от собаки человеку. Достаточно тесного контакта с животным, чтобы заразиться. У большинства собак симптомы глистной инвазии не всегда можно распознать сразу: они могут не проявляться или быть схожими с другими заболеваниями. Поэтому очень важна профилактическая обработка», — пояснил Голубев.

Это заболевание проявляется в следующих симптомах: кровь и слизь в кале, запор, диарея, рвота, отсутствие аппетита, потеря веса, вялость, вздутие живота, зуд в области хвоста, тусклая шерсть, проблемы с кожей, наличие червей или личинок на шерсти и в кале.

Также кинолог выделил лептоспироз — заболевание, вызванное бактерией Лептоспира. Заражение происходит контактно, через пищу или через насекомых. У собак вызывает рвоту, диарею, вялость, потерю веса и аппетита, анемию, поражает все внутренние органы.

Бактерии, которые вызывают заболевания, распространяются через мочу зараженной собаки. Они могут попасть в организм человека через кожу (если есть порезы или царапины) или слизистую оболочку рта, носа и глаз. задуматься о наличии заболевания у питомца стоит, если он отказывается от пищи, испытывает постоянную жажду, у него наблюдается повышенная температура и кровоточивость слизистых. Также на лептоспироз указывают кровоизлияния (геморрагии) на слизистых, судороги и поражение ЖКТ.

Через мелкие ранки и трещины на коже контактным путем человеку передаются кожные заболевания. Также ими можно заразиться через лежанку, предметы обихода, если не используются средства для обработки помещений. У собак это заболевание проявляется в сильном зуде, покраснении кожи, выпадении шерсти, залысинах, трещинах, шелушении.

«Чтобы избежать любых проблем со здоровьем животного и человека, важно проводить сезонную вакцинацию, обрабатывать собаку от паразитов, ухаживать за питомцем, следить за рационом и вовремя ограждать питомца от контакта с больными животными», — заключил Голубев.

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