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Ветеринар рассказал о симптомах простуды у собак

Ветеринар Попов: признаками простуды у собак являются горячий и сухой нос, а также температура и насморк
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sadat
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Собаки, как и люди, могут сталкиваться с «простудой», причем не только в зимние холода, но и в любой сезон. Как рассказал 12 января эксперт по научным коммуникациям Royal Canin, ветеринарный врач Дмитрий Попов, у собак обычно диагностируют острое респираторное заболевание (ОРЗ) или острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

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Симптомами «простуды» у четвероногих являются горячий и сухой нос, насморк, кашель, повышенная температура тела (которая держится обычно от одного до трех дней), а также хрипы, отсутствие аппетита и общая слабость, рассказал врач.

«Температура тела собаки зависит от ее размера и породы: для крупных собак нормальные ее значения — 37,4–38,3 градуса, для миниатюрных — 38,5–39 градусов», — цитирует ветеринара «Газета.Ru».

В большинстве случаев организм питомца сам справляется с болезнью, рассказал Попов. Но если все же у животного замечен один из характерных признаков простуды, лучше обратиться за профессиональной помощью.

До этого, 26 декабря, сообщалось, что в Москве запустили спецпроект «Как стать суперхозяином» с советами и профессиональными инструкциями для владельцев животных. В проекте объединили сервисы и услуги, необходимые для заботы о питомцах. Благодаря новому спецпроекту, помимо других возможностей, станет проще найти ближайший пункт вакцинации.

13 декабря президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» об опасности размещения новогодних елок для собак. По его словам, если в доме питомец, всё же лучше отдавать предпочтение искусственным елкам. Лучше всего — небольшим елям, которые можно надежно защитить от любопытных питомцев. Голубев также посоветовал отказаться от дождика, стеклянных и пластмассовых игрушек.

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