Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина вышла из 20% соглашений в рамках СНГ
Армия
Российские артиллеристы уничтожили цели украинских боевиков в зоне спецоперации
Мир
В Греции начались демонстрации из-за убийства подростка полицейским
Спорт
Месси забил 96 голов за сборную Аргентины
Армия
ВС РФ отразили пять атак украинских боевиков на купянском направлении
Мир
Пушилин рассказал о продаже поставляемого Украине оружия на черном рынке
Армия
ЗРК «Тор-М2У» уничтожил вражеские беспилотники в ходе проведения СВО
Происшествия
В Уссурийске пострадал человек в результате взрыва газа в гараже
Культура
Режиссер Алексей Бородин получил 2 млн рублей на постановку пьесы Стоппарда
Мир
Обозреватель TAC указал на желание США подтолкнуть Киев на территориальные уступки
Общество
В 2022 году в Москве отреставрировали свыше 200 памятников архитектуры
Происшествия
Два человека погибли при столкновении большегрузов под Тюменью

Кинолог рассказал об опасности размещения новогодних елок для собак

Кинолог Голубев: имея дома животных, следует отдать предпочтение искусственным елкам
0
Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», стоит ли ставить дома елку, если в доме есть животные, и на чем остановить свой выбор — на искусственном или натуральном дереве.

Трудности перевозки: регулирование не успевает за зообизнесом
Приобретение, доставка и даже лечение животных может обернуться большими проблемами

Как отметил эксперт, несмотря на то, что экологи отмечают, что, покупая живую ель, вы заботитесь о природе, если в доме питомец, все же лучше отдавать предпочтение искусственным елкам. Дело в том, что, с большей долей вероятности, живая ель привлечет собаку сильнее, чем искусственная: ароматный ствол и ветки так приятно жевать в отличие от искусственных веток.

«Выбирая искусственную ель, вы снижаете риск того, что собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки. Кроме того, искусственная ель прочнее стоит, поскольку ее не нужно ставить, например, в емкость с водой. Также она не осыпается, а если ваш питомец случайно ее уронит, вы сможете ее поднять и восстановить прежний вид, что сложно сделать с живой елкой, которая при падении может серьезно пострадать», — подчеркнул кинолог.

При этом, про словам Голубева, лучше всего отдавать предпочтение небольшим елям, которые можно надежно защитить от любопытных питомцев.

Лучше всего поставить ель в угол комнаты, вдали от бытовых предметов. Также вы можете приобрести специальные ограждения, которые защитят елку от собаки: достаточно поставить их вокруг дерева, сделав его недоступным для любимца.

Помимо этого не забывайте о безопасных игрушках: откажитесь от дождика (особенно в пределах досягаемости собаки), стеклянных и пластмассовых игрушек. Отдавайте предпочтение украшениям из натуральных материалов — из дерева, бумаги, папье-маше. Размещайте игрушки как можно ближе к макушке, чтобы питомец не смог их достать. Надежно закрепляйте их к веткам, для этого используйте не металлические крючки, а шпагат или нить.

«Создавая новогоднюю атмосферу, постарайтесь позаботиться о безопасности собаки. Необязательно отказывать себе в удовольствии поставить красивую елку в доме. Отдавайте предпочтение искусственной елке, а также позаботьтесь о том, чтобы она не была украшена опасными игрушками, стояла в недоступном для питомца месте и была хорошо закреплена», — заключил Голубев.

Ранее, 27 ноября, Голубев объяснил, почему собаки могут постоянно просить есть и как сделать питание питомца более сбалансированным. По его словам, причинами повышенного аппетита могут быть проблемы с нарушением обмена веществ, гастрит или паразиты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022