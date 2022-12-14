Кинолог рассказал об опасности размещения новогодних елок для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», стоит ли ставить дома елку, если в доме есть животные, и на чем остановить свой выбор — на искусственном или натуральном дереве.

Как отметил эксперт, несмотря на то, что экологи отмечают, что, покупая живую ель, вы заботитесь о природе, если в доме питомец, все же лучше отдавать предпочтение искусственным елкам. Дело в том, что, с большей долей вероятности, живая ель привлечет собаку сильнее, чем искусственная: ароматный ствол и ветки так приятно жевать в отличие от искусственных веток.

«Выбирая искусственную ель, вы снижаете риск того, что собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки. Кроме того, искусственная ель прочнее стоит, поскольку ее не нужно ставить, например, в емкость с водой. Также она не осыпается, а если ваш питомец случайно ее уронит, вы сможете ее поднять и восстановить прежний вид, что сложно сделать с живой елкой, которая при падении может серьезно пострадать», — подчеркнул кинолог.

При этом, про словам Голубева, лучше всего отдавать предпочтение небольшим елям, которые можно надежно защитить от любопытных питомцев.

Лучше всего поставить ель в угол комнаты, вдали от бытовых предметов. Также вы можете приобрести специальные ограждения, которые защитят елку от собаки: достаточно поставить их вокруг дерева, сделав его недоступным для любимца.

Помимо этого не забывайте о безопасных игрушках: откажитесь от дождика (особенно в пределах досягаемости собаки), стеклянных и пластмассовых игрушек. Отдавайте предпочтение украшениям из натуральных материалов — из дерева, бумаги, папье-маше. Размещайте игрушки как можно ближе к макушке, чтобы питомец не смог их достать. Надежно закрепляйте их к веткам, для этого используйте не металлические крючки, а шпагат или нить.

«Создавая новогоднюю атмосферу, постарайтесь позаботиться о безопасности собаки. Необязательно отказывать себе в удовольствии поставить красивую елку в доме. Отдавайте предпочтение искусственной елке, а также позаботьтесь о том, чтобы она не была украшена опасными игрушками, стояла в недоступном для питомца месте и была хорошо закреплена», — заключил Голубев.

Ранее, 27 ноября, Голубев объяснил, почему собаки могут постоянно просить есть и как сделать питание питомца более сбалансированным. По его словам, причинами повышенного аппетита могут быть проблемы с нарушением обмена веществ, гастрит или паразиты.