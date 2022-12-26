В Москве запустили спецпроект для владельцев животных

В Москве запустили спецпроект «Как стать суперхозяином» с советами и профессиональными инструкциями для владельцев животных. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в понедельник, 26 декабря.

В проекте объединили сервисы и услуги, необходимые для заботы о питомцах. По словам председателя комитета ветеринарии Алексея Сауткина, у владельцев питомцев, как правило, возникают одни и те же вопросы: для чего нужно регистрировать животное, опасно ли чипирование, когда ставить первую прививку и куда обратиться за срочной помощью.

«Этот проект поможет разобраться на первых этапах и ответит на самые популярные запросы уже опытных владельцев», — цитирует Сауткина «Москва 24».

Также спецпроект поможет разобраться, чем можно помочь бездомным животным, как стать волонтером в приюте. Там же можно найти рекомендации по адаптации питомца для тех, кто только планирует забрать животное домой.

Благодаря новому спецпроекту станет проще найти ближайший пункт вакцинации. Уточняется, что в Москве сделать прививку против бешенства можно бесплатно, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Уже к лету 2023 года москвичам станут доступны все возможности суперсервиса «Мой питомец», отмечает сайт kp.ru.

В департаменте информационных технологий добавили, что на mos.ru можно записать питомца в любую из государственных клиник на вакцинацию, клинико-диагностические исследования, процедуры по уходу и другие услуги. Также горожанам доступен сервис поиска пропавших животных.

23 декабря ветеринарный врач и зоопсихолог Ирина Филатова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как подготовить питомцев к празднованию Нового года. Многие домашние животные боятся громких звуков, в том числе и фейерверков, а в новогодние праздники эта проблема встает для их хозяев особенно остро. В этой связи специалист посоветовала организовать для питомца комфортное укрытие, например, в дальней комнате или в ванной. Кроме того, лучше не открывать окна, это позволит снизить уличный шум, отмечает телеканал «360». Если же питомец забился под диван и не выходит, не стоит пытаться его оттуда достать, пишет RT.

22 декабря в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья рассказали, какие опасности для животных несет Новый год. В частности, отмечается, что животные могут пострадать из-за новогодних украшений.

«Если дома живет собака или кошка, лучше не использовать для украшения мишуру и дождь, а бьющиеся игрушки сменить на пластиковые, при этом вешать их как можно выше. Кормить со стола салатами и колбасой тоже не нужно, это может привести к проблемам с желудком у собаки или кошки», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона, руководитель Государственной ветеринарной службы Московской области Сергей Воскресенский.

Самыми опасными продуктами для животных являются шоколад, алкоголь, острые приправы, виноград, мандарины, отмечает РИАМО. Рыбные или куриные кости могут вызвать непроходимость ЖКТ, а также травмировать его.

13 декабря президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» об опасности размещения новогодних елок для собак. По его словам, если в доме питомец, всё же лучше отдавать предпочтение искусственным елкам. Лучше всего — небольшим елям, которые можно надежно защитить от любопытных питомцев. Голубев также посоветовал отказаться от дождика, стеклянных и пластмассовых игрушек.