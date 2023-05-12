На Украине митрополита УПЦ осудили на три года за связи с Россией

В украинском Кировограде суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка по делу о разжигании религиозной розни 11 мая.

Уточняется, что суд также запретил священнослужителям в течение года после освобождения занимать руководящие должности в религиозных организациях Украины.

По информации Telegram-канала «Страна», Служба безопасности Украины (СБУ) ранее сообщала, что митрополит Иоасаф входит «в близкое окружение патриарха Кирилла» и «оправдывает захват Крыма».



СБУ также утверждает, что в церквях представители духовенства раздавали людям «враждебную литературу», отпечатанную в РФ.

Ранее, 5 мая, на Украине возбудили уголовное дело о нарушении правил пользования землей против руководства Почаевского Свято-Духовского монастыря УПЦ. Уточняется, что в основу дела также легли материалы областного управления СБУ.

Власти Украины продолжают преследование УПЦ. В апреле власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ на Украине.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.