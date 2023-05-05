Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе
Мир
Премьер Украины сообщил об обучении около 15 тыс. военных в Британии
Общество
Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни
Армия
МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине
Мир
США намерены выделить более $17 млн на развитие армянских СМИ
Армия
В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни
Общество
Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма
Общество
Минюст внес в реестр иноагентов Певчих и Максакову
Мир
Арестованный за растрату мэр Одессы Труханов вышел из СИЗО под залог в $372 тыс.
Общество
Бобслеист Зайцев скончался в возрасте 31 года из-за лейкоза
Армия
Российские бойцы показали «Известиям» работу FTV-коптера в зоне спецоперации
Общество
В Московской области выпал снег
Общество
Дело о надругательстве возбудили после фотосессии на могиле Горшенева в Петербурге
Сюжет:

На Украине возбудили дело против руководства монастыря УПЦ в Почаевской лавре

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кременецкая окружная прокуратура Тернопольской области Украины возбудила уголовное дело о нарушении правил пользования землей против руководства Почаевского Свято-Духовского монастыря Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 5 мая сообщило издание «Главком».

Уточняется, что в основу дела легли материалы областного управления Службы безопасности Украины (СБУ). В монастыре самовольно обустроили отстойник площадью более 1 тыс. кв. м на земельном участке коммунальной собственности. Кроме того, на другом участке монастыря в ходе сельскохозяйственных работ якобы был частично снят верхний слой почвы, что могло вызвать снижение или полную потерю плодородности.

Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил осмотреть участки с участием сотрудников управления экологии и природных ресурсов Тернопольской областной военной администрации.

В начале апреля в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к правительству для разрыва договора аренды Почаевской лавры. В конце апреля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о создании комиссии для проверки использования объектов монастыря.

Ведомство изучает договоры аренды лавры с УПЦ для их расторжения.

Захват с переворотом: на Украине раскольники заняли два храма УПЦ
К чему приведет обостряющийся с каждым днем религиозный конфликт

Ранее, 2 мая, минкультуры Украины сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника. В ведомстве отметили, что работы по приему-передаче имущества были проведены 1 и 2 мая.

В УПЦ, со своей стороны, заявили, что передачи 16 корпусов Киево-Печерской лавры не было. Монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения, заверили в УПЦ.

В конце апреля Ткаченко предложил открыть в Киево-Печерской лавре вместо монастыря реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов.

Власти Украины продолжают преследование УПЦ. В апреле власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники расколнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ на Украине.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023