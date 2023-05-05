На Украине возбудили дело против руководства монастыря УПЦ в Почаевской лавре

Кременецкая окружная прокуратура Тернопольской области Украины возбудила уголовное дело о нарушении правил пользования землей против руководства Почаевского Свято-Духовского монастыря Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 5 мая сообщило издание «Главком».

Уточняется, что в основу дела легли материалы областного управления Службы безопасности Украины (СБУ). В монастыре самовольно обустроили отстойник площадью более 1 тыс. кв. м на земельном участке коммунальной собственности. Кроме того, на другом участке монастыря в ходе сельскохозяйственных работ якобы был частично снят верхний слой почвы, что могло вызвать снижение или полную потерю плодородности.

Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил осмотреть участки с участием сотрудников управления экологии и природных ресурсов Тернопольской областной военной администрации.

В начале апреля в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к правительству для разрыва договора аренды Почаевской лавры. В конце апреля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о создании комиссии для проверки использования объектов монастыря.

Ведомство изучает договоры аренды лавры с УПЦ для их расторжения.

Ранее, 2 мая, минкультуры Украины сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника. В ведомстве отметили, что работы по приему-передаче имущества были проведены 1 и 2 мая.

В УПЦ, со своей стороны, заявили, что передачи 16 корпусов Киево-Печерской лавры не было. Монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения, заверили в УПЦ.

В конце апреля Ткаченко предложил открыть в Киево-Печерской лавре вместо монастыря реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов.

Власти Украины продолжают преследование УПЦ. В апреле власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники расколнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ на Украине.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.