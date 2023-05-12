Матыцин назвал единственно верным решение об отмене отстранения ПКР

Решение, которое принял апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК), отменив решение об отстранении Паралимпийского комитета России (ПКР), является единственно справедливым и верным. Об этом 12 мая заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Отстранение Паралимпийского комитета России было неправомерным, и сейчас это подтверждено апелляционным комитетом МПК. Вплетать паралимпийцев в межгосударственные политические вопросы — это низко и недостойно мирового спортивного движения», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

Как отметил министр, Паралимпийский комитет России не нарушал условий членства в МПК. Он также выразил надежду на то, что спортивные функционеры признают ошибочность своих действий в отношении паралимпийцев России и Белоруссии и в дальнейшем будут следовать истинным спортивным ценностям.

«Спорт — это вся их жизнь. И цель международных организаций — обеспечить паралимпийцам необходимые равные условия, но не формировать различные критерии и тем более запрещать выступать на международных турнирах», — отметил глава спортивного ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР России и отменил решение о приостановлении его членства в организации.

Теперь Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета рассмотрит вопрос членства Паралимпийского комитета России в организации в сентябре на заседании в Бахрейне.

Там заявили, что уважают решение трибунала, но не согласны с ним, поэтому вынесут вопрос членства российских и белорусских национальных паралимпийских комитетов на повторное обсуждение.

До этого, 15 апреля, Паралимпийский комитет России обратился в ООН с призывом не допустить дискриминации российских паралимпийцев со стороны МПК.

Президент МПК Эндрю Парсонс сообщил, что МПК будет самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских спортсменов до летних Игр-2024 в Париже независимо от решения Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, всё еще существует вероятность того, что российским и белорусским атлетам будет разрешено принять участие в Олимпиаде, но отказано в выступлении на Паралимпийских играх.

28 марта исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на это президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.