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ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминацию паралимпийцев
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ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминацию паралимпийцев

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в ООН с призывом не допустить дискриминацию российских паралимпийцев со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом говорится в письме, опубликованном 15 апреля ТАСС.

«ПКР просит ООН призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх», — говорится в обращении.

ПКР также обратился в ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов, Международную организацию инвалидов, Международный консорциум по инвалидности и развитию и членские организации МПК.

В спортивной организации также сообщили, что рассмотрение апелляции на лишение организации членства в МПК, которое было принято 16 ноября 2022 года, состоится 25 апреля в Дубае. При этом организация отметила, что до сих пор не получила доказательств нарушения членских обязательств.

«Все утверждения по этому поводу являются абсолютно голословными и/или не касаются действий ПКР. МПК также обвинил ПКР в нарушении олимпийского перемирия. Однако ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не нарушали и не могли принять решение о нарушении олимпийского перемирия и, следовательно, не должны нести за это ответственность», — говорится в письме.

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Днем ранее президент МПК Эндрю Парсонс сообщил, что МПК будет самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских спортсменов до летних Игр — 2024 в Париже, независимо от решения Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, всё еще существует вероятность того, что российским и белорусским атлетам будет разрешено принять участие в Олимпиаде, но отказано в выступлении на Паралимпийских играх.

Ранее, 28 марта, исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на такое заявление МОКа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

До этого МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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