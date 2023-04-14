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МПК примет решение о допуске российских спортсменов независимо от МОКа

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Международный паралимпийский комитет (МПК) будет самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже, независимо от решения Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 апреля заявил глава МПК Эндрю Парсонс, пишет агентство Kyodo.

«Наша позиция в отношении России и Белоруссии не изменилась. МОК дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение. Нам нравится сохранять единство в мире спорта, но это не то, что можно считать более важным. Важнее то, что каждая спортивная организация принимает правильное решение в соответствии со структурой управления и ведет диалог со своими членами», — приводит «Газета.Ru» слова Парсонса.

Парсонс также добавил, что проголосовавшая в 2022 году за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) генеральная ассамблея «может изменить это решение». По его словам, всё еще существует вероятность того, что российским и белорусским атлетам будет разрешено принять участие в Олимпиаде, но отказано в выступлении на Паралимпийских играх.

Выходи играть: где выступят спортсмены из России
Какие федерации согласились на условия МОКа, а какие — проигнорировали

Ранее, 28 марта, исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на такое заявление МОКа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

До этого МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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