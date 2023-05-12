МПК рассмотрит вопрос членства Паралимпийского комитета России в сентябре

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета рассмотрит вопрос членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации в сентябре этого года. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба организации.

В ноябре 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. 26 декабря ПКР обжаловал это решение в апелляционном трибунале.

10 мая 2023 года апелляционный трибунал МПК удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России и отменил приостановку членства ПКР в организации.

В Международном паралимпийском комитете по этому поводу заявили, что уважают решение трибунала, но не согласны с ним, поэтому вынесут вопрос членства российских и белорусских национальных паралимпийских комитетов на повторное обсуждение.

«Мы вернем этот вопрос на рассмотрение нашей Генеральной ассамблеи позднее в этом году, предоставив дополнительные доказательства, которые мы с тех пор получили», — приводят пресс-служба слова президента МПК Эндрю Парсонса.

Статус членства Паралимпийского комитета России будет рассмотрен на заседании Генеральной ассамблеи МПК 2023 года, которое пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября.

Ранее, 16 апреля, глава МПК заявил, что в организации рассмотрят допуск российских спортсменов к соревнованиям. Парсонс уточнил, что любое решение Генассамблеи не будет окончательным и может быть пересмотрено в любой момент.

До этого, 15 апреля, Паралимпийский комитет России обратился в ООН с призывом не допустить дискриминации российских паралимпийцев со стороны МПК.

14 апреля Парсонс сообщил, что МПК будет самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских спортсменов до летних Игр-2024 в Париже независимо от решения Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, всё еще существует вероятность того, что российским и белорусским атлетам будет разрешено принять участие в Олимпиаде, но отказано в выступлении на Паралимпийских играх.

28 марта исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на это президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.