Во Франции столкнулись с нехваткой более 3 тыс. видов лекарств

В аптеках Франции возник дефицит лекарств, не хватает более 3 тыс. видов медикаментов, а те, что есть в наличии, в ближайшее время закончатся. Об этом 12 мая заявила сенатор от департамента Кальвадос Сони де ла Провоте в эфире радиостанции Franceinfo.

По словам сенатора, дефицит лекарственных средств затронул все виды препаратов, в том числе антибиотики. Говоря о последних, сенатор привела в пример амоксициллин, который попадает в аптеки в ограниченных количествах, маленькими партиями. Всё это создает эффект домино, в результате которого пользующиеся спросом антибиотики заменяются аналогами, а те, в свою очередь, спустя короткое время тоже исчезают с прилавков.

При этом сенатор отметила, что дефицит лекарств — не новое для страны явление, он наблюдается еще с 2008 года, когда в стране не хватало 700 видов препаратов.

«У нас практически нет своего производства лекарственных препаратов, мы только начинаем постепенно строить его заново», — пояснила Провоте.

Медикаменты поставляются во Францию из Китая, Индии и США, где производится от 60% до 80% активных действующих веществ, таких как парацетамол.

В прошлом году французское Национальное агентство безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM) ограничило продажу парацетамола и парацетамолсодержащих препаратов, чтобы не столкнуться с их дефицитом. Также докторам порекомендовали советовать пациентам принимать по три таблетки в день, а не четыре.

Тем не менее прошедшей зимой во Франции не хватало антибиотиков, жаропонижающих, обезболивающих, а также ряда других лекарственных средств. Власти страны заявили, что это связано с эпидемией коронавируса и ситуацией в Китае, откуда в страну поступает значительное количество медикаментов.