Директор «Ленкома» Варшавер рассказал подробности о состоянии Панфилова

Советский и российский режиссер Глеб Панфилов после инсульта слышит и отвечает на вопросы. Об этом директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил в пятницу, 12 мая.

«Единственное, что у него воспаление легких еще. Пневмония — это то же самое. Мне сказали, что он в состоянии «не самое тяжелое при инсульте», то есть оно не такое тяжелое, как бывает, когда в отключке полной. Он отвечает глазами и всё слышит, о чем его спрашивают», — сказал Варшавер в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что состояние 88-летнего Панфилова оценивается как тяжелое, есть осложнения. Отмечалось, у Панфилова диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, а также пневмонию и тромбоцитоз.

Народного артиста РСФСР госпитализировали накануне с подозрением на инсульт, передает НСН.

11 мая режиссера доставили в реанимацию Одинцовской больницы, где специалисты выявили у него нарушение мозгового кровообращения. После этого Панфилова перевели в Институт имени Склифосовского, сообщает телеканал «360».

Глеб Панфилов создал такие картины, как «Прошу слова», «Тема», «Прошлым летом в Чулимске», «Васса», «Иван Денисович». В 1970 году он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок ленты они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народной артистки СССР не стало 14 января 2023 года.