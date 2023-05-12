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Диетолог рассказала о вреде от пропуска завтраков

Диетолог Кованова объяснила, чем вредят здоровью пропущенные завтраки
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Завтрак восполняет энергию, потраченную организмом на восстановление во время ночного сна. Поэтому его можно считать главным приемом пищи. Об этом 12 мая рассказала «Газете.Ru» диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова.

По словам Ковановой, разнообразный и питательный завтрак помогает регулировать голод в течение дня и снизить количество перекусов.

При этом диетолог предостерегла от употребления на завтрак сладостей и кофе, так как это приводит к резким скачкам уровня сахара. Такие завтраки дают ощущение временной бодрости, но не оставляют чувства насыщения. Если отказаться от сладкого утром сложно, можно заменить его натуральными подсластителями, такими как мед, нектар агавы, кленовый сироп.

«Легкий способ нормализовать внутренние процессы после сна — выпить перед завтраком стакан воды. Это оживит желудочно-кишечный тракт, нормализует циркуляцию крови и улучшит самочувствие», — отметила диетолог.

В правильном завтраке должны присутствовать протеины, полезные жиры, клетчатка и углеводы. Этими элементами богаты творог, яйца, крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды. В идеале такие продукты и должны составлять утренний рацион, пояснила Кованова. Однако, отметила она, не стоит полагаться на каши быстрого приготовления, особенно если в их составе присутствуют сахар и шоколад, — пользы от них «не больше, чем от кусочка торта».

Помимо этого, добавила диетолог, следует быть осторожными с употреблением сырых овощей и фруктов. Их можно добавить в рацион, если нет проблем с кислотностью желудка. Иначе может возникнуть вздутие живота.

Эксперт уточнила, что питательный завтрак не значит плотный. Переедание утром вызывает сонливость и снижает работоспособность, так как организму приходится тратить энергию на переваривание еды.

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Ранее, 26 апреля, врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для перекуса в офисе лучше всего подходят фрукты и орехи. Специалист отметила, что офисным работникам необходимо следить за питанием, поскольку пищевое поведение очень нарушает низкая физическая активность. Она указала на важность наличия обеденного перерыва, а также пользу легких перекусов. Например, это может быть стакан кефира или питьевого йогурта, какой-то фрукт, сухофрукты, орехи.

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