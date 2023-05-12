Рогов заявил об угрозах сотрудникам ЗАЭС со стороны киевских властей

Киевские власти пытаются запугать сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) угрозами расправой, заявил 12 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Людей пытаются запугать, публикуя личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры. Всё это попытка киевского режима сорвать восстановительные процессы на атомной станции. Парализовать работу АЭС – это одна из главных задач, которая стоит у режима [украинского президента Владимира] Зеленского», — приводит его слова «РИА Новости».

Между тем станция продолжает свою работу. Эвакуации не проводится.

Ранее, 10 мая, Рогов сообщил, что украинская сторона пытается обосновать попытки возможного захвата ЗАЭС. Об этом говорят, в частности, заявления украинской госкомпании «Энергоатом» об увеличении числа российских сил и военной техники около станции. Он отметил, что Киев оправдывает свои действия не столько для себя, сколько для западных политиков, которым нужно объяснять избирателям, что происходит.

7 мая сообщалось о намерении ВСУ захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении. По словам Владимира Рогова, в разработке тактики контрнаступления украинских войск участвуют американские и британские кураторы.

В тот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства обеспокоены всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на ЗАЭС. В отчете организации подчеркивается, что эксперты МАГАТЭ на месте продолжают регулярно фиксировать обстрелы. В последние дни они не смогли посетить Энергодар, где проживает большая часть сотрудников ЗАЭС, но получили информацию об эвакуации в городе.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.