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Рогов заявил об угрозах сотрудникам ЗАЭС со стороны киевских властей

Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Киевские власти пытаются запугать сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) угрозами расправой, заявил 12 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Людей пытаются запугать, публикуя личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры. Всё это попытка киевского режима сорвать восстановительные процессы на атомной станции. Парализовать работу АЭС – это одна из главных задач, которая стоит у режима [украинского президента Владимира] Зеленского», — приводит его слова «РИА Новости».

Между тем станция продолжает свою работу. Эвакуации не проводится.

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Ранее, 10 мая, Рогов сообщил, что украинская сторона пытается обосновать попытки возможного захвата ЗАЭС. Об этом говорят, в частности, заявления украинской госкомпании «Энергоатом» об увеличении числа российских сил и военной техники около станции. Он отметил, что Киев оправдывает свои действия не столько для себя, сколько для западных политиков, которым нужно объяснять избирателям, что происходит.

7 мая сообщалось о намерении ВСУ захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении. По словам Владимира Рогова, в разработке тактики контрнаступления украинских войск участвуют американские и британские кураторы.

В тот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства обеспокоены всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на ЗАЭС. В отчете организации подчеркивается, что эксперты МАГАТЭ на месте продолжают регулярно фиксировать обстрелы. В последние дни они не смогли посетить Энергодар, где проживает большая часть сотрудников ЗАЭС, но получили информацию об эвакуации в городе.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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