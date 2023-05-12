Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 8

Число пострадавших при землетрясении на востоке Японии возросло до восьми. Об этом 12 мая сообщил телеканал NHK.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Кисарадзу, префектура Тиба. Отмечается, что в результате были повреждены здания, в том числе выбиты окна.

Японское метеорологическое агентство призвало к осторожности, так как толчки могут наблюдаться в течение недели.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения на востоке Японии. По сообщениям очевидцев, с крыш домов падала черепица, в некоторых зданиях остановились лифты.

В этот же день землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано у побережья острова Хоккайдо на севере Японии.

Кроме того, разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 5 мая на территории японской префектуры Исикава. В результате землетрясения один человек погиб и 33 получили ранения. Частично или полностью разрушены оказались около 540 жилых домов. Еще около 250 домов находятся в аварийном состоянии.

В канцелярии премьер-министра Япония Фумио Кисиды в связи с происшествием организовали работу центра по контролю за ситуацией и выработке мер по устранению возможных последствий.