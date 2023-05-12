Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Мир
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 8
Мир
В Швейцарии украинцам посоветовали вернуться к Зеленскому
Спорт
Сорокин вошел в тройку претендентов на приз «Везина Трофи»
Армия
Эксперт рассказал об украинской «гвардии наступления» под Артемовском
Мир
CNN узнал об уходе с поста заместителя госсекретаря США этим летом
Мир
Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине
Общество
Советский актер Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет
Мир
WSJ назвала имя потенциального гендиректора Twitter вместо Маска
Мир
Посол Судана рассказал о контроле армии над всеми провинциями страны
Мир
В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Калифорнии
Мир
Американский политик Янг признал победу Путина над НАТО

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 8

NHK: число пострадавших при землетрясении в Тибе около Токио выросло до восьми человек
0
Фото: NHK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших при землетрясении на востоке Японии возросло до восьми. Об этом 12 мая сообщил телеканал NHK.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Кисарадзу, префектура Тиба. Отмечается, что в результате были повреждены здания, в том числе выбиты окна.

Японское метеорологическое агентство призвало к осторожности, так как толчки могут наблюдаться в течение недели.

Ловцы гравитации: ученые составят космический прогноз землетрясений
Россия и Китай отправят на орбиту четыре аппарата для мониторинга силы притяжения

Накануне сообщалось, что по меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения на востоке Японии. По сообщениям очевидцев, с крыш домов падала черепица, в некоторых зданиях остановились лифты.

В этот же день землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано у побережья острова Хоккайдо на севере Японии.

Кроме того, разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 5 мая на территории японской префектуры Исикава. В результате землетрясения один человек погиб и 33 получили ранения. Частично или полностью разрушены оказались около 540 жилых домов. Еще около 250 домов находятся в аварийном состоянии.

В канцелярии премьер-министра Япония Фумио Кисиды в связи с происшествием организовали работу центра по контролю за ситуацией и выработке мер по устранению возможных последствий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023