Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Японии

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у побережья острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом в четверг, 11 мая, сообщило метеорологическое управление страны, пишет Kyodo.

Это уже второе сильное землетрясение в Японии за сутки. По данным метеорологов, очаг залегал на глубине примерно 50 км, угрозы цунами нет.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Еще одно землетрясение — магнитудой 5,2 — произошло в ночь на четверг в столичном регионе. Тогда сообщалось о пяти пострадавших.

Ранее разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 5 мая на территории японской префектуры Исикава. В результате землетрясения один человек погиб и 33 получили ранения. Частично или полностью разрушены оказались около 540 жилых домов. Еще около 250 домов находятся в аварийном состоянии.

В канцелярии премьер-министра Япония Фумио Кисиды в связи с происшествием организовали работу центра по контролю за ситуацией и выработке мер по устранению возможных последствий.

Кроме того, в тот же день землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали к северо-востоку от побережья острова Хонсю.