В Минфине пока не обсуждают вопрос проведения большой приватизации
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация, о которой он говорил ранее, не стоит на повестке у властей РФ.
«Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке», — уточнил Моисеев «РИА Новости».
Ранее в этот день Моисеев заявил: чтобы большая приватизация в России состоялась, необходимо сформировать рынок, чтобы появились активные российские розничные инвесторы.
11 апреля глава ВТБ Андрей Костин, который предложил возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов, назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы военно-промышленного комплекса и успешной интеграции новых регионов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Костина, отметил, что в Кремле эта идея не обсуждается.