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В Минфине пока не обсуждают вопрос проведения большой приватизации

Замглавы Минфина Моисеев: вопрос о большой приватизации пока не стоит в повестке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация, о которой он говорил ранее, не стоит на повестке у властей РФ.

«Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке», — уточнил Моисеев «РИА Новости».

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Ранее в этот день Моисеев заявил: чтобы большая приватизация в России состоялась, необходимо сформировать рынок, чтобы появились активные российские розничные инвесторы.

11 апреля глава ВТБ Андрей Костин, который предложил возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов, назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы военно-промышленного комплекса и успешной интеграции новых регионов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Костина, отметил, что в Кремле эта идея не обсуждается.

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