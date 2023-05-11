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ВОЗ объявила о завершении режима ЧС по оспе обезьян в мире

Глава ВОЗ Гебрейесус объявил о завершении режима ЧС по оспе обезьян в мире
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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по заболеванию оспой обезьян в мире. Об этом сообщил 11 мая глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Вчера комитет рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении ЧС по оспе обезьян в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился. Заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сообщил глава ВОЗ журналистам.

С начала эпидемии организации поступило более 87 тыс. сообщений о случаях заражения данной инфекцией и 140 смертельных исходах в 111 странах.

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В ноябре 2022 года сообщалось, что ВОЗ начнет использовать новый термин MPOX (сочетание первой буквы английского слова monkey — обезьяна и pox — оспа) в качестве обозначения обезьяньей оспы. Название будут использовать в течение года, после чего термин «обезьянья оспа» совсем выведут из употребления.

В октябре того же года в ВОЗ заявляли, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Отмечалось, что передача инфекции продолжалась в ряде регионов, поэтому вспышка оспы обезьян требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.

Тогда же Гебрейесус заявил, что число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось, однако в нескольких странах вспышка болезни еще на пиковой стадии.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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