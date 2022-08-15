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Побочное вливание: прививки от оспы обезьян дают осложнения на сердце

Почему для защиты от инфекции нельзя рассчитывать только на уже существующие вакцины
Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Медицинские службы США выпустили рекомендацию, согласно которой от оспы обезьян следует прививаться одним из двух препаратов, разработанных против черной оспы. Это французская вакцина ACAM2000 и датская JYNNEOS. За ними уже выстраиваются очереди. Для США вакцинация актуальна — в стране объявлена чрезвычайная ситуации из-за вспышки оспы обезьян, больных — более 11 тыс. В мире насчитывается уже 31 тыс. заразившихся, вопрос о вакцинации могут поднять и в ряде других стран. России пока это не касается — за всё время был зарегистрирован всего один больной. Тем не менее «Известия» разобрались, насколько безопасны препараты от черной оспы, в каких условиях стоит проводить массовую вакцинацию и есть ли у России свои современные разработки в этой сфере.

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Один шанс на 77

Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с распространением оспы обезьян министерство здравоохранения США объявило еще 4 августа. Сейчас в стране зафиксировано более 11 тыс. случаев заражения инфекцией, а всего в мире насчитывается более 31 тыс. заразившихся. При этом, по мнению российских экспертов, массовое распространение болезни вряд ли выйдет за рамки отдельных групп риска, и пока нет признаков, что вирус обезьяньей оспы мутирует и становится более опасным.

— В целом в мире растет заболеваемость исключительно среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации и не видно, чтобы вирус как-то себя изменял, — подчеркнула заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

Режим ЧС означает, что национальная система здравоохранения Соединенных Штатов сможет получить доступ к дополнительным ресурсам для борьбы с распространением болезни. Большая часть этих средств, очевидно, должна пойти на вакцинацию, которую специалисты считают самым эффективным способом остановить эпидемию.

Побочное вливание:
вакцина
Фото: REUTERS/Spallanzani Hospital

За прививками уже выстраиваются очереди. По словам специалистов, представители группы риска хорошо осведомлены о существовании вакцин, которые можно использовать сразу после заражения, поэтому не соблюдают меры предосторожности, надеясь в случае чего сделать укол. Но существующие препараты созданы на основе живых вирусов оспы и часто вызывают опасные побочные действия.

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В отсутствие специальной вакцины от оспы обезьян Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для защиты от этой болезни рекомендует прививаться одним из двух препаратов, разработанных против черной оспы. Это ACAM2000 и JYNNEOS. Согласно официальной статистике, серьезные осложнения при использовании вакцины от оспы наблюдаются у одного пациента из 1 тыс.

Вакцина ACAM2000 содержит живой вирус коровьей оспы, сохраняющий способность к репликации, то есть созданию потомства с помощью клеток организма хозяина. Благодаря этому прививка дает хороший иммунитет от инфекции. Однако, как следует из электронной базы данных лекарств rxlist.com, сопровождается тяжелыми побочными действиями у 10% пациентов. Она противопоказана людям с ослабленным иммунитетом, в том числе больным ВИЧ, экземой, болезнями сердца и глаз.

— Фактически прививка ACAM2000 — это намеренное заражение человека штаммом вируса оспы. Он дает хороший иммунитет, но несет за собой и все последствия обычной инфекции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что возникают осложнения, — сказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков

Препарат JYNNEOS тоже содержит живой вирус коровьей оспы, однако он лишен способности к репликации, что ограничивает возможности этого микроорганизма давать осложнения в тканях, удаленных от места прививки. Но исследования, опубликованные на сайте rxlist.com, показывают, что серьезные побочные эффекты возникают в среднем у 1,5% получивших препарат, то есть у трех человек на каждые 200 вакцинированных. При этом у 1,3% пациентов, то есть у одного из 77, наблюдаются осложнения, связанные с работой сердца.

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— Вакцина JYNNEOS выглядит предпочтительнее, чем ACAM2000, так как она не реплицируется в клетках. Однако высокая частота побочных эффектов наводит на мысль, что вирус, содержащийся в ней, не так безобиден. Даже если большая часть вирусов не реплицируется, всё равно какая-то их доля может сохранять эту способность. Также за осложнения могут отвечать и другие компоненты вакцины, — сказал Михаил Болков.

Живее живых

Вакцины с живыми вирусами не отвечают требованиям времени. Гораздо лучше использовать рекомбинантные вакцины (содержат только генетический материал возбудителя болезни. — «Известия»), так как они проще в производстве и не требуют работы с живым возбудителем, заявил «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Вакцины могут быть, например, векторными или белковыми.

— Сейчас рекомбинантной вакцины против оспы в обороте нет. Но часто в рутинной практике мы продолжаем применять вакцины с живым вирусом, например, против полиомиелита. Поэтому в случае необходимости имеет смысл вернуться к старым проверенным «живым» вакцинам, пока не созданы новые, — сказал Андрей Продеус.

Побочное вливание:
лаборатория
Фото: Global Look Press/Carlos LujÃ¡N
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В России на данный момент прививки от оспы обезьян вообще не делаются. В стране есть вакцина от натуральной оспы. Она применялась в Советском Союзе до 1980 года, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. После 1980 года про вакцину слегка «забыли», так как болезнь была полностью побеждена и обязательную вакцинацию отменили.

— Эта вакцина действительно переносится довольно плохо с широким спектром осложнений, поэтому вероятность, что примут решение вакцинировать население этим препаратом от натуральной оспы, чтобы защититься от оспы обезьян, очень низка. Это не то заболевание, которое обладает высоким потенциалом распространения в обществе, как, например, коронавирус, так как передается только при очень плотных контактах, — сказал Сергей Вознесенский

Если же вспышка инфекции всё же произойдет в России, в стране уже разработана современная вакцина против ортопоксвирусов, к семейству которых относится и вирус оспы обезьян. Она находится сейчас на стадии регистрации. Ее создали в государственном научном центре «Вектор». Клинические исследования препарата завершились в конце 2021 года. Он относится к четвертому поколению вакцин, которые не содержат живых возбудителей инфекции.

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