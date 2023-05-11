Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Экономика
Аналитик оценил списание Fortum российских активов на €1,7 млрд
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за поломки шасси
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Общество
Правительство утвердило устав Фонда поддержки участников СВО
Мир
Причиной пожара в Милане стал взрыв баллонов с кислородом
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Армия
МО сообщило о продолжении наступления российских сил в западной части Артемовска
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации
Сюжет:

Поветкин заявил об уверенности в победе Емельяненко над блогером Ершовым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин уверен, что боец MMA Александр Емельяненко одержит безоговорочную победу над блогером и бойцом поп-MMA Евгением Ершовым. Об этом он 11 мая заявил в комментарии «Известиям».

«Я, конечно, думаю, что Саша выиграет и буду за Сашу болеть. Я просто и Сашу, и Федю (Федор Емельяненко, боец ММА, родной брат Александра. — Ред.) знаю — это сильные достойные ребята в своем спорте. И я всегда буду за них болеть», — отметил Поветкин.

По его словам, Александр Емельяненко дерется всю свою жизнь.

«Пусть он и не боксирует, у него смешанные единоборства, но он все равно знает, что это такое», — добавил он.

Именно этот опыт Емельяненко и станет преимуществом в бою против Ершова, считает Поветкин.

Емеля, твоя неделя: как закончится год для знаменитого бойца
В бою с опасным блогером Александр Емельяненко постарается реабилитироваться за болезненное поражение от Дацика

Ранее 11 мая блогер Ершов выразил надежду, что Емельяненко даст ему достойный отпор в предстоящем бою. В своем обращении к сопернику он отметил, что тот неплохо работает на мешке. Однако намекнул, что с ним так не получится, потому что Ершов намерен передвигаться во время боя.

Российский боксер Эдуард Трояновский 10 мая предположил, что Ершов вполне может победить в бою с Емельяненко. Он указал на то, что блогеры успешно участвуют в профессиональных боях, как, например, американец Джейк Пол. Поэтому у Ершова, как считает Трояновский, есть все шансы на победу.

Бой Евгения Ершова и Александра Емельяненко состоится 26 мая в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве на волейбольной арене «Динамо». Это будет соглавный поединок турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Всего в этот день состоится четыре боя в формате «три раунда по три минуты». Главной схваткой вечера станет поединок российского бойца MMA Алексея Олейника и британца Оли Томпсона. На ринге также встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Еще один бой состоится между Алексеем Леденевым и Иваном Емельяненко — самым младшим из братьев Емельяненко, мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023