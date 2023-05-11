Поветкин заявил об уверенности в победе Емельяненко над блогером Ершовым

Чемпион Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин уверен, что боец MMA Александр Емельяненко одержит безоговорочную победу над блогером и бойцом поп-MMA Евгением Ершовым. Об этом он 11 мая заявил в комментарии «Известиям».

«Я, конечно, думаю, что Саша выиграет и буду за Сашу болеть. Я просто и Сашу, и Федю (Федор Емельяненко, боец ММА, родной брат Александра. — Ред.) знаю — это сильные достойные ребята в своем спорте. И я всегда буду за них болеть», — отметил Поветкин.

По его словам, Александр Емельяненко дерется всю свою жизнь.

«Пусть он и не боксирует, у него смешанные единоборства, но он все равно знает, что это такое», — добавил он.

Именно этот опыт Емельяненко и станет преимуществом в бою против Ершова, считает Поветкин.

Ранее 11 мая блогер Ершов выразил надежду, что Емельяненко даст ему достойный отпор в предстоящем бою. В своем обращении к сопернику он отметил, что тот неплохо работает на мешке. Однако намекнул, что с ним так не получится, потому что Ершов намерен передвигаться во время боя.

Российский боксер Эдуард Трояновский 10 мая предположил, что Ершов вполне может победить в бою с Емельяненко. Он указал на то, что блогеры успешно участвуют в профессиональных боях, как, например, американец Джейк Пол. Поэтому у Ершова, как считает Трояновский, есть все шансы на победу.

Бой Евгения Ершова и Александра Емельяненко состоится 26 мая в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве на волейбольной арене «Динамо». Это будет соглавный поединок турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Всего в этот день состоится четыре боя в формате «три раунда по три минуты». Главной схваткой вечера станет поединок российского бойца MMA Алексея Олейника и британца Оли Томпсона. На ринге также встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Еще один бой состоится между Алексеем Леденевым и Иваном Емельяненко — самым младшим из братьев Емельяненко, мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00. Билеты можно приобрести по ссылке.