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Правительство утвердило устав Фонда поддержки участников СВО

Мишустин: правительство РФ утвердило устав Фонда поддержки участников СВО
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Правительство РФ утвердило устав Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом 11 мая сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Мишустин напомнил, что в задачи фонда входят комплексное сопровождение ветеранов СВО, членов семей погибших, а также содействие военнослужащим в получении мер социальной поддержки, лекарств, технических средств реабилитации, путевок в санатории и ухода на дому. Также сотрудниками фонда будут решаться вопросы обучения, повышения квалификации, трудоустройства и оказания психологической помощи участникам СВО. Кроме того, фонд будет помогать оформлять документы и получать статус ветерана.

Работа фонда будет осуществляться с привлечением федеральных, региональных и местных органов власти. Также в ней будут задействованы социальные и медицинские учреждения и волонтерские организации.

«Забота о наших защитниках является общей задачей. Фонд и его филиалы станут действовать во всех субъектах РФ и должны оказывать эффективную и востребованную помощь с учетом персональной жизненной ситуации», — отметил Мишустин.

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Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному посланию, предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации по защите Донбасса и погибших. Этот фонд должен координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, указал президент.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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