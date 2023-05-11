Правительство утвердило устав Фонда поддержки участников СВО

Правительство РФ утвердило устав Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом 11 мая сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Мишустин напомнил, что в задачи фонда входят комплексное сопровождение ветеранов СВО, членов семей погибших, а также содействие военнослужащим в получении мер социальной поддержки, лекарств, технических средств реабилитации, путевок в санатории и ухода на дому. Также сотрудниками фонда будут решаться вопросы обучения, повышения квалификации, трудоустройства и оказания психологической помощи участникам СВО. Кроме того, фонд будет помогать оформлять документы и получать статус ветерана.

Работа фонда будет осуществляться с привлечением федеральных, региональных и местных органов власти. Также в ней будут задействованы социальные и медицинские учреждения и волонтерские организации.

«Забота о наших защитниках является общей задачей. Фонд и его филиалы станут действовать во всех субъектах РФ и должны оказывать эффективную и востребованную помощь с учетом персональной жизненной ситуации», — отметил Мишустин.

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному посланию, предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации по защите Донбасса и погибших. Этот фонд должен координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, указал президент.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.