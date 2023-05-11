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ФК «Шахтер» лишили титула чемпиона Белоруссии за договорные матчи

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Фото: ФК «Шахтер»
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Федерация футбола Белоруссии (АБФФ) лишила «Шахтер» из Солигорска звания чемпиона страны 2022 года за договорные матчи. Об этом 11 мая сообщается на сайте федерации.

Решение было принято по результатам расследования, проведенного следственным комитетом Белоруссии. По данным следствия, руководство «Шахтера» занималось организацией договорных матчей в ходе чемпионата страны прошлого года. Кроме того, стало известно о неправомерном стимулировании команд высшей лиги.

Помимо титула чемпиона Белоруссии, «Шахтер» потерял 30 очков в чемпионате страны нынешнего сезона и 20 очков в следующем сезоне. Клуб также должен выплатить штраф в размере 370 тыс. белорусских рублей (более 11 млн российских рублей).

В ходе расследования был задержан директор клуба, бывший футболист волгоградского «Ротора» Владимир Нидергаус.

Как уточняет «Газета.ru», наказаны также футбольные клубы «РЦОР БГУ» и «Белшина». Чемпионом прошлого года объявлен БАТЭ, второе место у минского «Динамо», бронзовым призером стал ФК «Ислочь».

В сезоне 2023 года после семи туров лидирует «Динамо». За ним с отрывом в четыре очка следует БАТЭ.

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Ранее, 7 мая, сообщалось, что российский футбольный клуб «Спартак» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по итогам встречи с «Зенитом». По словам руководителя пресс-службы московской команды Дмитрия Зеленова, обращение будет направлено по нескольким эпизодам возможных нарушений после изучения записи игры.

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