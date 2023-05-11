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ЕС намерен потратить €70 млрд на укрепление обороны в ближайшие три года

Боррель: ЕС увеличит на €70 млрд вложения в наращивание своих военных возможностей
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Страны Европейского союза (ЕС) намерены потратить €70 млрд на наращивание своих военных возможностей в ближайшие три года. Об этом 11 мая заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на форуме в Брюсселе.

По словам Борреля, данная сумма затрат будет дополнительной к уже выделенному оборонному бюджету.

Глава европейской дипломатии добавил, что в настоящее время все имеющееся вооружение страны Евросоюза отправляют на Украину.

«Сейчас все страны ЕС должны отправить на Украину все, какие у них есть, боеприпасы. Они их компенсируют потом», — отметил Боррель.

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Ранее, 5 мая, Боррель заявил, что европейские страны с большим желанием потратили бы бюджетные средства на социальную политику своих государств, а не на Украину. Однако, по его словам, у ЕС нет выбора, иначе Киев падет. Глава евродипломатии также добавил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Брюссель продолжит поставки оружия и боеприпасов.

3 мая стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) выделит €1,5 млрд на производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как следует из заявления ЕК, €500 млн планируется выделить из бюджета Евросоюза и €1 млрд из Европейского фонда мира. Также отмечалось, что 11 стран начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, еще две страны ЕС — снарядов калибра 152 мм.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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