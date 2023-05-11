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Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление данных

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление данных

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил корреспондент «Известий».

Компанию призвали виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ».

«Назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Основанием для судебного разбирательства стал отказ удалить с видеохостинга YouТube два ролика: один — о воспитании детей в однополых семьях, второй — издания «Грани.ру» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Грани.ру») о жизни представителей ЛГБТ-сообществ в Санкт-Петербурге.

Роскомнадзор на основании российского законодательства потребовал от Google удалить их, однако американская компания не исполнила требование ведомства.

Удаление и наказание: что изменит крупнейший оборотный штраф Google и Facebook
За отказ убрать с платформ запрещенный контент гиганты должны заплатить почти 9,2 млрд рублей

Компания Google и ее информационные ресурсы неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства по части отказа удалять запрещенную информацию.

16 ноября 2022 года российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа за неоднократный отказ удалить недостоверный контент, связанный с проведением спецоперации на Украине.

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