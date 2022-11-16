Приставы начали принудительное взыскание с Google 21,7 млрд рублей

Российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за неоднократный отказ удалить недостоверный контент, связанный с проведением спецоперации на Украине. Об этом свидетельствует информация, размещенная 16 ноября в банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Помимо этого, ФССП ведет еще 17 возбужденных в этом году исполнительных производств на общую сумму 67 млн рублей.

Ранее, 9 сентября, Таганский суд Москвы утвердил взыскание с Google 21,7 млрд рублей оборотного штрафа за повторное неудаление с видеохостинга YouTube недостоверной информации о ходе спецоперации России по защите Донбасса. Таким образом, суд признал законным взыскание штрафа с американской компании и отставил без удовлетворения апелляционную жалобу ее представителя.

До этого, в июле, сообщалось, что суд Москвы вынес компании Google новый оборотный штраф в размере более 21 млрд рублей. Поводом для привлечения компании к ответственности послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе спецоперации по защите Донбасса, дискредитирующей Вооруженные силы РФ.

Также штраф был вынесен за экстремистские материалы, в частности, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и призывы к участию в несанкционированных акциях.