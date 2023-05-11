Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей

Курс евро в ходе торгов 11 мая на Московской бирже опустился ниже 83 рублей впервые более чем за месяц. Это следует из данных площадки.

В самом начале торгов курс европейской валюты максимально упал до 82,92 рубля. К 10:01 мск курс евро составил 83,13 рубля.

Курс доллара также снизился и торгуется по 75,95 рубля, курс юаня составил 10,91 рубля.

Накануне курс евро на Мосбирже опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля.

10 мая вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что одной из причин укрепления рубля могло стать желание экспортеров провести конвертацию валютной выручки в рубли по выгодному курсу в преддверии периода дивидендных выплат.

4 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что российская валюта крепнет на фоне общего ослабления доллара.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. С среднем по году прогнозируется более широкий диапазон — 68–72 рубля.