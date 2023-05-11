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Два человека погибли во время пожара в Башкирии

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Фото: МЧС России
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Два человека погибли при возгорании жилых домов в Белорецком районе Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел на территории села Инзер в ночь на четверг. По прибытии спасателей пожар охватил два бревенчатых дома, хозяйственные сооружения и трактор.

В ходе тушения огня сотрудники экстренных служб обнаружили останки двух людей, личность которых сейчас устанавливается. Предположительно, это мужчина и женщина 1933 и 1938 года рождения, соответственно.

Следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Также на место происшествия был направлен эксперт испытательной пожарной лаборатории.

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Накануне стало известно, что в результате пожара погибла жительница Рязанской области. Возгорание произошло в частном доме в деревне Бражкино.

9 мая появилась информация о гибели двух детей во время пожара в Удмуртии. Кроме того, 19-летняя девушка и ее сын, которому 2,5 месяца, получили ожоги различной степени тяжести. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи проводят осмотр места возгорания и устанавливают все детали трагедии.

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