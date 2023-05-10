Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Рязанской области

В Рыбновском районе Рязанской области в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом 10 мая сообщает 62INFO.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в среду, 10 мая, в частном доме в деревне Бражкино. Информация о нем поступила в спасательное ведомство в 11:44.

В результате погибла женщина, ее личность сейчас устанавливается.

Как уточняет РИА «7 новостей», с 6 по 9 мая на территории региона потушили 59 пожаров, в том числе 15 техногенных. В 44 случаях горели сухая трава и мусор. Огнем повреждены или уничтожены 18 строений и одна единица техники.

8 мая смертельный пожар случился в селе Муравлянка Сараевского района. Погибли мужчина и женщина 1976 года рождения. В тот же день на пожаре в селе Глебово Путятинского района пострадал мужчина 1974 года рождения, его госпитализировали.