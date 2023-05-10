Уголовное дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в Удмуртии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика в результате пожара в Удмуртии. Причины возгорания устанавливаются.
Пожар произошел в жилом доме по улице Железнодорожной в Игре. По данным правоохранительных органов, в момент возгорания 24-летняя мать погибших детей отсутствовала. Площадь горения составила 80 кв. м, в доме произошло обрушение кровли. Двое детей погибли. 19-летняя девушка и ее двухмесячный сын, которые гостили в доме, получили ожоги.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Об этом пишет ИА «Сусанин». Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии.
В Хабаровске пожар произошел в частном доме на улице Тихой. Обнаружены тела 49-летней женщины и 51-летнего мужчины, они лежали на кровати. При этом в руке у мужчины найден кирпич, у потерпевшего зафиксировали перелом челюсти.