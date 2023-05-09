Два человека погибли в Хабаровском крае при пожаре в частном доме
В Хабаровске на Тихой улице при ликвидации пожара в частном доме обнаружены тела женщины и мужчины. По данным «Известий», их нашли в ночь на 9 мая.
Тела лежали на кровати. У погибшей 49-летней женщины установили перелом черепа. Кроме того, в руке 51-летнего мужчины был найден кирпич, также у него был зафиксирован перелом челюсти.
По сведениям источника, предположительно, возгорание началось возле кровати.
Правоохранительные органы начали проверку и установку обстоятельств произошедшего.
Ранее, 6 мая, в жилом доме в Оренбургской области при пожаре погибли два человека. Возгорание произошло в переулке Колесный станции Чашкан. При тушении пожара специалисты нашли тела 51-летних мужчины и женщины.