В Удмуртии в результате пожара погибли двое детей

В поселке Игра в Удмуртии загорелся деревянный дом, погибли двое детей и пострадала женщина с ребенком. Об этом 9 мая сообщается в Telegram-канале МЧС Удмуртии.

Отмечается, что сообщение о возгорании одноэтажного жилого строения на ул. Железнодорожная поступило в 20:09. Пожарно-спасательное подразделение, которое выехало на место, зафиксировало открытое горение, а также обрушение кровли. Предварительно площадь возгорания составила 80 кв. м.

В завалах спасатели обнаружили тела девочки 2021 года рождения и мальчика 2019 года рождения. Кроме того, 19-летняя девушка и ее сын, которому 2,5 месяца, получили ожоги различной степени тяжести.

Всего к тушению привлекались 25 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить.

Ранее в этот день «Известия» выяснили, что в Хабаровске на Тихой улице при ликвидации пожара в частном доме были обнаружены тела женщины и мужчины. У погибшей 49-летней женщины установили перелом черепа, а в руке 51-летнего мужчины был найден кирпич, также у него был зафиксирован перелом челюсти.