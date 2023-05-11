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Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО

Греческий политик Куцумбас: вовлечение Афин в агрессию НАТО делает ее возможной мишенью
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Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis
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Греция может стать так называемой мишенью возмездия, если Североатлантический альянс продолжит втягивать ее в свои агрессивные действия. Об этом 10 мая заявил генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас во время телевизионных дебатов лидеров парламентских политических партий в преддверии выборов в Греции.

«Соглашения о поставке вооружений, которые Греция заключила с Францией, США и другими странами, служат интересам НАТО, куда входит и Греция. Альянс осуществляет агрессивные действия против других народов, против других стран, что затрагивает и нашу страну, которая становится возможной целью возмездия», — отметил политик в ходе дебатов, трансляцию которых вел телеканал ERT-1.

Куцумбас заявил, что оружие, которое, казалось бы, должно было бы служить защите воздушного пространства, границ и суверенных прав Греции, направляется на Украину и «ведет только к участию в агрессивных действиях». Также политик подчеркнул, что Греция может иметь отношения со всеми странами мира.

«Нам мешает, например, сейчас эмбарго против России, в результате которого греческий фермер, греческий рабочий платит за эти санкции, это мешает нам развивать равноправные отношения с другими странами», — добавил Генсек ЦК Компартии.

В то же время в ходе дебатов лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас сказал, что в случае победы его партия будет соблюдать подписанные контракты на поставки вооружений.

Кроме того, лидер партии МЕРА25 Янис Варуфакис высказался за отмену призыва на военную службу. По его словам, отмена воинской повинности необходима для повышения боеготовности вооруженных сил.

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20 апреля генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. заявил, что страны — члены НАТО наращивают поставки вооружений на Украину. Он подчеркнул, что эти поставки меняют ситуацию на поле боя.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые поставки вооружения на Украину Москва рассматривает как враждебный антироссийский акт.

Еще 13 апреля депутат Госдумы Алексей Канаев 13 апреля отметил, что если руководители НАТО «не умерят свой пыл», риск эскалации сильно возрастет.

До этого, в декабре, министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова направить Украине ракетные комплексы С-300, если в ответ США направят Афинам комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите. Панайотопулос добавил, что такой принцип применим к любой системе ПВО российского производства и позволит направить Киеву не только С-300, но и «Тор-М1» или «Осу-АКМ».

В ответ МИД РФ заявил, что планы Греции поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 являются провокационными и враждебными по отношению к России.

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