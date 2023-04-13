В Госдуме призвали НАТО умерить свой пыл

Если руководители НАТО «не умерят свой пыл», риск эскалации сильно возрастет. Об этом 13 апреля заявил депутат Госдумы Алексей Канаев.

«Мы видим последние месяцы эскалацию и риторики, и поведения со стороны стран НАТО, говоря о спецоперации. Если в начале спецоперации с осторожностью говорилось о поставках артиллерии и средств поражения, то сегодня это уже сложившаяся практика. И мы видим, что украинские эмиссары буквально вымаливают новую порцию вооружений, теперь уже речь идет в том числе об авиации», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По словам Канаева, риск эскалации растет по мере усиления поставок оружия украинской стороне от Запада.

«Те же самолеты, мы прекрасно понимаем, что невозможно эксплуатировать без технической поддержки, которая, скорее всего, будет оказываться в странах НАТО. <…> Мы понимаем, что фактически на Украине будут действовать в случае поставок самолетов специалисты НАТО, и это, конечно, риск эскалации очень серьезный. Можно вспомнить и разведывательные полеты, и предоставление ресурсов спутниковой группировки», — сказал он.

Парламентарий добавил, что если американцы как руководители НАТО не умерят свой пыл, увеличивая поставки вооружений и мощностей для ведения военных действий, то риск эскалации только возрастет, это чревато «самым негативным развитием событий».

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью «Известиям» заявил, что риск вооруженного столкновения России и НАТО возрастает.

Накануне политолог Юрий Светов сказал «Известиям», что против России на Украине воюет армия НАТО.

11 апреля газета The Guardian со ссылкой на слитые данные Пентагона написала, что в феврале-марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 являлись гражданами Великобритании. Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.