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РФ насытит пограничную зону с Финляндией системами ПВО

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Фото: РИА Новости
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Россия будет укреплять военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией, насыщать ее средствами ПВО в связи с возможным появлением в стране американских баз. Об этом «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

«Риски столкновения сил России и НАТО возрастают»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — о возможном размещении ядерного оружия на территории Финляндии и милитаризации Арктики

Минобороны РФ готовит ответ на действия Финляндии, уточнил дипломат.

«Будет создан армейский корпус и [пограничная зона будет] насыщена средствами ПВО, будет укрепляться военная инфраструктура», — подчеркнул Гаврилов.

В посольстве РФ в Хельсинки «‎Известиям» ‎добавили, что в целом вступление Финляндии в НАТО потребует от Москвы «‎ответных мер для купирования новых угроз национальной безопасности, возникающих в этой связи. Их содержание будет зависеть от конкретных параметров финского участия в деятельности альянса‎.

В начале мая газета Helsingin Sanomat со ссылкой на слова представителя финского МИДа Микаэля Антелла сообщила, что Финляндия и Соединенные Штаты Америки готовятся подписать договор об оборонном сотрудничестве (DCA). Соглашение, в частности, позволит США разместить военные базы в Финляндии. Антелл заявил, что присутствие американских военных баз на территории Финляндии «укрепит ‌‎оборонный потенциал» скандинавской страны. Среди возможных пунктов DCA — размещение баз для истребителей F-35.

Дипломат уточнил: соглашение с США не будет распространяться на ядерное оружие. В январе глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также заверил, что после вступления страны в блок на ее территории не будет размещено ядерное оружие.

Военные России начали отрабатывать защиту северо-западных границ страны. Причина — «‌‎возросший уровень угроз» после присоединения Финляндии к НАТО и подготовки Швеции к вступлению, заявил в апреле командующий войсками ПВО и ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин. В сентябре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: если на территории Финляндии и Швеции после их вступления в НАТО появятся военные базы альянса, Россия будет вынуждена в ответ «‎укреплять возможности на северо-западе».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сектор базы: РФ укрепит военную инфраструктуру у финских границ

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