Бойцы добровольческого батальона «Эспаньола» 9 мая провели товарищеский футбольный матч по случаю Дня Победы. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

На зрительских трибунах можно было заметить символику самых разных клубов — «Спартака», ЦСКА, «Зенита». Эта игра объединила болельщиков со всей страны, которые на этот раз горячо поддержали служащих.

Сами добровольцы смогли ненадолго отвлечься от боевых действий. На футбольном поле они в очередной раз продемонстрировали умение работать в команде. Внутренняя слаженность имеет огромное значение на передовой — чувство ответственности за товарища помогает работать более аккуратно и эффективно.

«У нас многие знают друг друга <...> мы единым стержнем выступаем», — отметил командир с позывным «Испанец».

Как добавил доброволец с позывным «Доктор», служащие батальона уже прошли вместе Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, так что теперь не намерены сомневаться и отступать.

Численный состав подразделения растет — постоянно прибывает пополнение — и их обучают уже опытные ветераны. Сначала идет Курс молодого бойца, а затем боевое слаживание и укрепление силы духа. После такой подготовки новобранцы не растеряются даже в самой тяжелой ситуации.

«Самое главное именно воспитание духа, мужества, потому что любой боец, неважно — инженер, [оператор] БПЛА, снайпер — он в первую очередь штурмовик», — подчеркнул командир штурмовой группы с позывным «Питбуль».

Ранее, 13 марта, один из командующих «Эспаньолы» рассказал «Известиям», что в зоне боевых действий всё больше внимания стало уделяться воздушному пространству и технике, работающей в нем. Он также добавил, что в качестве противодействия военной активности в центре подготовки добровольческого подразделения разрабатываются системы «Питон» и «Купол», которые применяются для борьбы с БПЛА.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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