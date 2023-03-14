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Боец «Эспаньолы» рассказал о новых технологиях БПЛА в зоне СВО

Боец батальона «Эспаньола» Испанец рассказал о новых технологиях БПЛА в зоне СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сейчас сильно изменились методы ведения боевых действий, БПЛА влияют на ход боя. Об этом сегодня, 13 марта, боец с позывным Испанец рассказал «Известиям».

«Сейчас огромное внимание уделяется небу, действиям беспилотных летательных аппаратов — обычных дронов, дронов-камикадзе, FPV, других наработок, которые мы тестируем. В современном мире, какой бы мощной, серьезной подготовкой человек ни обладал, всё быстро закончится, если не уделять внимания закрытию неба. Один дрон может сбрасывать разные виды взрывных устройств или корректировать артиллерию», — отметил он.

По словам Испанца, в Санкт-Петербурге фанаты футбольного клуба «Зенит» организовали центр подготовки подразделения «Эспаньола», в котором идут курсы по применению тактической медицины, общей тактике, по инженерно-саперному делу. Там же находится производство и доработка систем «Питон» и «Купол», которые применяются для борьбы с БПЛА.

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«Эспаньола» — первое полностью фанатское подразделение, добровольцы которого принимают участие в боевых действиях.

Ранее, 13 февраля, бойцы подразделения «Эспаньола» отразили атаку ВСУ на угледарском направлении. Украинские военные попробовали атаковать позиции «Эспаньолы», но были встречены плотным огнем стрелкового оружия, гранат и огнемета «Шмель», вследствие чего вынуждены были ретироваться.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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