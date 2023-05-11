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Песков рассказал о достигнутых целях России в спецоперации

Песков заявил, что за год СВО были достигнуты определенные цели
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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За год проведения российской спецоперации были достигнуты определенные цели, в частности, удалось освободить значительные территории в Донбассе. Об этом в среду, 10 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сербскому телеканалу ATV.

«Вы знаете, что на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации. Собственно, это один из очень существенных и важных итогов», — отметил он.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин еще 24 февраля 2022 года говорил о необходимости обеспечить безопасность жителей Донбасса. Пресс-секретарь российского лидера считает, что эту цель удалось выполнить частично, так как обстрелы Донецка и других городов со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются.

Он отметил, что России также «удалось изрядно потрепать военную машину Украины». Песков напомнил, что демилитаризация украинского государства была заявлена как очень важная цель спецоперации. Кроме того, пресс-секретарь сказал, что противника необходимо отодвинуть на значительные расстояния от городов Донбасса.

«Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться», — рассказал он.

Песков объяснил, что медленные действия России связаны c тем, что это военная операция, а не война. По его словам, Россия пытается сохранять инфраструктуру и спасать человеческие жизни.

Песков добавил, что многое западное оружие оказалось на поверку непригодным к условиям боевых действий на Украине, и Россия в ходе спецоперации изучает опыт применения тех или иных видов вооружений.

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Ранее в этот день Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. По его словам, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности определенная часть целей СВО уже достигнута.

До этого, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и Запад в уничтожении законной власти на Украине.

26 апреля постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов пояснил, что целью спецоперации является противостояние угрозам безопасности, которые создает НАТО непосредственно у границ России, а также защита соотечественников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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