В РФ возникли проблемы с ремонтом техники Bosch

В РФ есть нехватка комплектующих, необходимых для ремонта бытовой техники европейских брендов, в частности, Bosch — об этом «Известиям» рассказали сотрудники трех структур, оказывающих эту услугу.

Затруднительно найти, к примеру, электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин: особо остро это касается комплектующих для умных устройств, которые приобретались два–три года назад, утверждают двое собеседников. Ситуация с отдельно стоящими моделями чуть лучше, чем со встраиваемыми моделями, рассказал третий. Спрогнозировать, когда необходимые детали появятся в наличии сотрудники ремонтных организаций затруднились.

О сложившейся ситуации знает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ряд запчастей Bosch действительно поставлялись с его европейских заводов, отмечает он. Есть китайские заменители, но зачастую они работают не очень хорошо, говорит эксперт. По словам Эльдара Муртазина, проблемы касаются не только Bosch, но и других брендов, в частности, Siemens — там тоже проблемы с поставкой электроники, например, для стиральных машин.

Устройства и комплектующие, необходимые для ремонта, ввозятся по параллельному импорту, рассказал сотрудник компании-партнера нескольких производителей бытовой техники и электроники. Перебои с поставками случаются — не всегда можно обеспечить стабильную логистику, утверждает он.

Проблемы с ввозом европейских комплектующих могут быть связаны с тем, что, опасаясь санкций, производители стали тщательней контролировать отгрузки, а посредники — действовать более осторожно, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это значит, что логистические цепочки, по которым запчасти доставлялись в Россию могли сбиться — как показывает опыт, на их восстановление уйдет несколько месяцев, не исключает он.

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Вчерашний Bosch: в РФ возникли сложности с ремонтом бытовых приборов этой марки