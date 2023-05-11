Спорт на дне политики

В среду, 10 мая, исполком ВАДА вновь подтвердил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это значит, что период временного отстранения России, который начался в конце 2015 года, продлен на неопределенный срок. Бесконечная дисквалификация может стать формальным предлогом для отказа от проведения соревнований на территории нашей страны и для других спортивных санкций, которые будут объясняться не политикой, а «борьбой за чистый спорт». В последние месяцы наши законодатели пытались избавиться от последних претензий ВАДА, однако старания оказались напрасными.



Наказание России за якобы имевшие место антидопинговые нарушения на государственном уровне стало рекордным в истории спорта. И в данный момент нет никаких сомнений, что продление санкций носит политический характер. За минувшие семь с лишним лет проведена работа по огромному списку претензий со стороны международных экспертов. В результате российское агентство почти во всех отношениях стало одним из самых передовых в мире. Но всякий раз обнаруживаются новые «нарушения», и такая тактика — яркая иллюстрация известного анекдота о том, что «докопаться можно и до столба». Если бы ВАДА проявлял подобную принципиально повсеместно, в мире не осталось бы ни одного признанного национального агентства.

«Исполком получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, — говорится в новом пресс-релизе ВАДА. — Это связано с решением Спортивного арбитражного суда от 2020 года о признании РУСАДА несоответствующим требованиям и применении санкций для российского спорта сроком на два года. РУСАДА будет оставаться несоответствующим кодексу до тех пор, пока ВАДА не сможет убедиться, что выполняется каждое из условий восстановления, названных CAS».

Особенность ситуации в том, что каждый новый российский чиновник, начинающий переговоры с ВАДА, думает, что претензии к нам — конкретные и формальные. И стоит их устранить, как многолетний конфликт завершится. Вот и сейчас наша страна в экстренном порядке ликвидировала один из пробелов в законах, к которому могли придраться вадовцы. 28 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий РУСАДА утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила (раньше часть этих функций принадлежала Минспорту). Однако исполком ВАДА обратил внимание на не этот шаг, а на старый конфликт с базой Московской лаборатории (LIMS).



История с санкциями за якобы имевшие место исправления в LIMS сейчас ушла на второй план из-за политических гонений в адрес российских спортсменов. Россия считает, что сполна заплатила за ту ситуацию, оттрубив два года без флага и гимна на крупных стартах (в том числе на двух Олимпиадах). Однако у ВАДА, как выясняется, другое мнение. В чем конкретно заключаются новые претензии, в пресс-релизе исполкома не уточняется. Но можно предположить, что нас обвиняют в том, что «неисправленный оригинал базы» так и не был предоставлен в Монреаль. Кроме того, не проведено расследование якобы имевших место изменений. Упоминание об этом действительно есть в решении CAS, но не совсем понятно, можно при предъявлять нам данные претензии после отбытия двухлетнего наказания.

Буквальное исполнение вердикта CAS малореально, поскольку Россия в принципе не признает корректировки базы и считает, что если ее кто-то и правил, то исключительно информатор Григорий Родченков после его бегства из России. Да и в целом непонятно, зачем вадовцам «неисправленный вариант», если они давно действуют по «документу Родченкова» и уже успели на его основании привлечь к ответственности 195 российских спортсменов. Еще 77-ти предъявлены обвинения, а 188 дел находятся в стадии расследования.

Речь здесь идет о возможных нарушениях за период с 2011 по 2015 годы, и большинство обвиняемых давно завершили карьеры.

Если ВАДА продолжит настаивать на том, что российские сборные вплоть до восстановления РУСАДА должны оставаться без флага, что наша страна не должна принимать крупные соревнования, а наши представители — занимать руководящие посты в международных организациях… Очевидно, что точку в таком споре вновь придется ставить Спортивному арбитражу. И уже после того, как закончится сага с политическим отстранением россиян и выступлением в нейтральном статусе.

Что ж, мы уже в который раз получили урок общения с ВАДА. Если садишься играть в карты с шулером, глупо рассчитывать, что он вдруг станет вести себя честно. Это не значит, что надо распускать РУСАДА и отзывать свою подпись под Всемирным антидопинговым кодексом. Просто пора понять — отношения ВАДА с Россией не имеют ничего общего с борьбой за чистый спорт. Это политика, и нас не восстановят до изменения глобальной обстановки в мире или до перехода Всемирного агентства под управление неангажированных менеджеров.

Ну, и стоит задуматься: стоят ли все наши мучения взносов в бюджет этой прекрасной организации. Ведь, несмотря на все отстранения, мы исправно платим борцам за чистый спорт более миллиона долларов в год.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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