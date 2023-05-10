В ЦСКА рассказали о состоянии баскетболиста Шведа

Баскетболист Алексей Швед, который был избит в центре Москвы 2 мая 2023 года, вряд ли вернется в спорт в этом сезоне. Об этом пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич рассказал в среду, 10 мая.

Ситуацию с состоянием здоровья Шведа прокомментировал и агент спортсмена Обрад Фимич. Он отметил, что пока речи о возвращении к тренировкам не идет. Полученные травмы могут иметь серьезные последствия и повлиять на дальнейшую жизнь баскетболиста.

«Да, он улыбается на видео, но это еще ничего не значит. У него очень серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Накануне Шведа выписали из больницы, пишет «Ридус». Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА сообщил в видеообращении, что чувствует себя намного лучше. Также он выразил благодарность за всю любовь и поддержку, которую он получил во время лечения, сообщает Pravda.Ru.

Ранее, 6 мая, Пресненский суд Москвы арестовал главного фигуранта уголовного дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

До этого троих участников инцидента Пресненский суд Москвы арестовал до 2 июля, сообщается на сайте aif.ru.



Швед был избит в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве, пишет Life.Ru. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа. В настоящее время баскетболист находится в больнице. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым, сообщает телеканал «360».

Спортивный врач Андрей Литвиненко допустил, что восстановление Шведа может занять до года.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.