Суд арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста Шведа

Пресненский суд Москвы в субботу, 6 мая, арестовал главного фигуранта уголовного дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Установлено, что именно он, вместе с тремя сообщниками, в том числе несовершеннолетним, причинил защитнику баскетбольной команды ЦСКА телесные поведения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина пытался покинуть территорию России, приобрел авиабилеты для вылета за рубеж, однако был задержан в международном аэропорту Жуковский.

Накануне Пресненский районный суд Москвы арестовал троих обвиняемых в избиении Шведа. Всех обвиняемых баскетболист опознал по фото.

Швед был избит в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа. В настоящее время баскетболист находится в больнице. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

Спортивный врач Андрей Литвиненко допустил, что восстановление Шведа может занять до года.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.