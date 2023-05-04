Врач дал прогноз по восстановлению баскетболиста Шведа после нападения

Спортивный врач Андрей Литвиненко оценил сроки лечения и реабилитации после травм вроде тех, что получил во время драки баскетболист ЦСКА Алексей Швед.

В беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 3 мая, специалист указал на то, что человек может вернуться в спорт после подобного происшествия, однако восстановление займет от шести до 12 месяцев.

«Всё будет зависеть от того, насколько сохранена координация движений и ментальные особенности, скажем так. То есть как он сможет воспринимать окружающую информацию», — пояснил врач.

Он не исключил также, что спортсмен может и не вернуться к спортивной карьере. По словам врача, всё определяется характером травм головного мозга. Он объяснил, что открытый перелом свода черепа заживет, а «насколько пострадало само серое вещество, где находятся нейроны, мыслительная функция, координация движений, — трудно сказать».

Нападение на российского баскетболиста Андрея Шведа произошло 1 мая на выходе из одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также перелом свода и основания черепа, пишет сайт kp.ru. В настоящее время спортсмен находится в больнице. Врачам удалось стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

По факту избиения 34-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Агент спортсмена Обрад Фимич рассказал, что нападавшие после того, как Швед упал, еще пытались затоптать его на земле. В настоящее время, по его словам, Швед настроен оптимистично: общается с семьей, с близкими и нацелен на выздоровление. Агент также подчеркнул, что баскетболист очень миролюбивый человек, он хотел избежать конфликта, отмечает телеканал «360».

3 мая московские полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в нападении на Алексея Шведа. Они сидели в машине около ТЦ на Пятницком шоссе, уточняет «Ридус». Их доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

В ходе дачи показаний один из них признал, что участвовал в потасовке, второй рассказал, что в самом начале конфликта возник некий разговор с женой баскетболиста, который задержанный охарактеризовал как «словесное сцепление», после чего Швед вступился за супругу и произошел «физический контакт», пишет RT. Третий задержанный заявил, что инцидент произошел между его друзьями и девушкой. По его словам, произошла словесная перепалка, которая потом переросла в драку, отмечает REGNUM.

Задержанные также заявили, что якобы столкнулись с оскорблениями со стороны супруги баскетболиста Анастасии Зиадитдиновой в связи с их этнической принадлежностью. Сама она заявила «Спорт-Экспрессу», что компания молодых людей узнала их у ресторана и принялась обвинять Шведа в том, что он «играть не умеет». Она также категорически отвергла обвинения в оскорблениях на национальной почве.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.