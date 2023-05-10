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Путин поручил решить вопрос соглашения с КНР для увеличения экспорта зерна

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Китаем по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор». Это следует из распространенного в среду, 10 мая, документа с перечнем поручений президента на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай», — говорится в тексте поручения.

Отмечается, что вопрос был поднят в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китая.

Из документа следует, что выполнить задачу необходимо до 1 октября 2023 года. Подписание договора должно пройти в рамках мер, направленных на ускорение темпов реализации проектов на Дальнем Востоке.

«Новый сухопутный зерновой коридор» — холдинг, который реализует на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока проект по созданию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых и масличных культур в Китай и страны Средней Азии.

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Накануне стало известно, что торговый оборот России и Китая с января по апрель текущего года увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Уточнялось, что экспорт из РФ в КНР за это время возрос на 24,8%, до $39,46 млрд.

В марте Путин заявил, что товарооборот между двумя странами в 2022 году достиг рекорда. Несмотря на последствия пандемии коронавируса и санкционный прессинг, уже в этом году он превысит $200 млрд. Российский лидер подчеркнул, что Москва рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок.

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